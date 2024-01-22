В Челябинске нашли новых виновников в кучах снега на дорогах и тротуарах

В Челябинске нашли новых виновников в заваленных снегом дорогах и тротуарах.

Как уже сообщал «Новый День», город до сих пор не могут очистить после снегопадов, случившихся в конце декабря. Теперь в мэрии заявляют, что в кучах снега, растущих на дорогах и в пешеходных зонах, виноваты предприятия и частные организации.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщил, что предприятия начали вывозить снег со своих производственных площадок на городские магистрали. И именно это ведет к сужению проезжей части и заваленным тротуарам.

«Один случай выявлен в центре в субботу: на улице Степана Разина, напротив магазина «Электроника», – заявил Ксензов. – Начали активно сбрасывать снег с крыш и выталкивать с территории».

Он не стал уточнять, кто виноват в том, что снегом завалены дороги, рядом с которыми нет никаких предприятий.

Например, на проспекте Победы в районе перекрестка с улицей 40-летия Победы к 19 января от 4 полос осталось только 2 – дорожники расчистили только небольшой участок непосредственно перед перекрестком (напротив ТК «Лайнер»), но при этом создали снежную гору, полностью закрывающую обзор тем, кто поворачивает направо.

Эта фотография сделана 12 января, через неделю куча стала гораздо больше

Челябинск, Ольга Арсентьева

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