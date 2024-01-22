В челябинской больнице женщина родила мертвого ребенка. Возбуждено уголовное дело

Центральное руководство СКР взяло на контроль расследование уголовного дела о трагичных родах в челябинской больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, уголовное дело возбудили по заявлению жительницы Челябинска, потребовавшей привлечь к ответственности медицинских работников.

Женщина считает, что именно из-за несвоевременно принятых медиками мер ее ребенок родился мертвым.

22-летнюю челябинку положили в роддом ГКБ №8 3 января, за день до предполагаемых родов. Вечером женщину осмотрела заведующая отделением и сказала, что к родам она готова. Но ни на следующий день, ни 5 января схватки не начинались. Хотя, по словам врача, заходившей проведать роженицу, с ребенком все было в порядке.

6 января челябинку обеспокоили показатели КТГ, свидетельствовавшие, по ее мнению, о первых признаках гипоксии. Но дежурный врач вновь заверила, что все в порядке.

На следующий день челябинка вновь поделилась своим беспокойством с персоналом. По словам женщины, ребенок двигался вяло, начались выделения с кровью. Но и тогда медики успокоили ее, заявив, что беспокоиться не о чем. Хотя осмотр делать не стали.

Лишь в первый рабочий день года челябинку повели на роды. К тому времени сердцебиения плода врачи уже определить не могли. Во второй половине дня 9 января ребенок родился мертвым.

В следственном управлении СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности.

По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина руководством СУ по Челябинской области в центральный аппарат комитета будет представлен доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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