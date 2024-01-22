Уральские металлурги первыми в отрасли запустили автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов

ММК первым в отрасли запустил автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов, получив международную валидацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие стало первой сталелитейной компанией России, запустившей в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов (АСРВ). Методика расчета прошла валидацию, выполненную международной компанией «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие», которая специализируется на оценке, сертификации и верификации в области защиты окружающей среды и климата.

АСРВ разработана с учетом всех актуальных международных, национальных и отраслевых стандартов. Она представляет собой виртуальный интерфейс, интегрированный в единое информационное пространство комбината. В системе консолидируются данные различных подразделений, позволяющие выполнять количественную оценку выбросов парниковых газов в ПАО «ММК», рассчитывать углеродный след продукции, а также моделировать изменение этих показателей при изменении исходных вводных.

«ММК – признанный лидер перехода на новейшие, экологичные технологии, помогающие последовательно снижать техногенную нагрузку на окружающую среду. Важным звеном этого процесса является повышение прозрачности и автоматизация экологической отчетности. Новая информационная система увеличит точность и эффективность контроля выбросов парниковых газов. Это серьезная веха на пути устойчивого развития предприятия, подчеркивающая важность для Магнитки системной работы по минимизации воздействия на климат», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

За счет того, что система включает модульные решения, ее можно гибко адаптировать под нужды комбината и в перспективе масштабировать на дочерние общества Группы ПАО «ММК».

Разработка АСРВ осуществлялась совместными усилиями аудиторско-консалтинговой компании Kept, экологов комбината и ММК-Информсервис. Независимая аудиторская компания «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие» выполнила оценку заложенной в систему методики расчета, формул, коэффициентов и функционала системы в целом, выдав положительное заключение о корректности алгоритмов расчетов модуля количественной оценки выбросов парниковых газов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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