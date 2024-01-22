В Магнитогорске огласили приговор охранникам ночного клуба, избившим посетителей

В Магнитогорске вынесен приговор работникам ночного клуба, избившим супружескую пару.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал троих местных жителей виновными в хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел весной 2023 года. Около 4:00 в ночном клубе «Панорама» вспыхнул конфликт между посетителем и охранниками заведения. Мужчину вывели на улицу и принялись избивать руками и ногами. Когда жена магнитогорца попыталась урезонить охранников, то получила от одного их них удар по лицу.

Суд приговорил одного из сотрудников ночного клуба к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двое других получили по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда их обязали выплатить 160 тысяч рублей горожанину и 30 тысяч рублей – его супруге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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