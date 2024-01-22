Движение на перекрестке Хлебозаводской и шоссе Металлургов в Челябинске ограничили до конца зимы

В Металлургическом районе Челябинска вновь закроют движение по одному из отнесенных поворотов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ до 29 февраля продлено закрытие движения по правому отнесенному повороту с улицы Хлебозаводской на шоссе Металлургов.

Поворот направо будет осуществляться через регулируемый перекресток. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Отметим, что этот участок был закрыт еще в конце ноября прошлого года после начала ремонта теплотрассы. Срок их выполнения несколько раз продлялся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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