Движение на перекрестке Хлебозаводской и шоссе Металлургов в Челябинске ограничили до конца зимы

В Металлургическом районе Челябинска вновь закроют движение по одному из отнесенных поворотов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с продолжением работ до 29 февраля продлено закрытие движения по правому отнесенному повороту с улицы Хлебозаводской на шоссе Металлургов.
Поворот направо будет осуществляться через регулируемый перекресток. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Отметим, что этот участок был закрыт еще в конце ноября прошлого года после начала ремонта теплотрассы. Срок их выполнения несколько раз продлялся.
Челябинск, Виктор Елисеев
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