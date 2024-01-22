В уральском селе сын убил и расчленил пожилого отца

В Кунашакском районе местного жителя задержали за жестокое убийство отца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в новогодние праздники в квартире многоэтажки, расположенной по улице Центральной села Новобурино Кунашакского района.

60-летнего мужчину полиция сначала искала как пропавшего без вести. По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, о пропаже южноуральца сообщила его жена. Женщина рассказала, что с начала января не видела супруга и не могла с ним связаться.

В ходе поисков полицейские обнаружили упакованные в восемь мешков части тела. Пакеты были сложены в одном из мусорных контейнеров, расположенных во дворе многоквартирных домов. Убитым оказался 60-летний супруг обеспокоенной сельчанки.

По подозрению в убийстве отца задержали сына погибшего. Как рассказал задержанный, между ним и его отцом произошел конфликт, когда они вместе выпивали. Во время ссоры южноуралец нанес мужчине несколько ударов по голове. Поняв, что убил родителя, он расчленил тело и вынес, спрятав в мусорном контейнере.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сыну погибшего предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Следствие продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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