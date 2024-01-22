Челябинск отличился самым низким в России дисконтом на жилую недвижимость

Челябинск опять бьет рекорды в сфере продаж жилой недвижимости. В минувшем году город отличился самым высоким в России ростом цен, а теперь стал лидером по неуступчивость продавцов: они категорически отказываются торговаться или предоставлять скидки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первой половины января единый размер дисконта на вторичное жилье находится на рекордно низком уровне – всего 3%.

«В январе прошлого года средний уровень скидок при продаже вторичного жилья в России достигал 5,9%, поэтому потенциал для торга при покупке готового жилья есть, а это способно хотя бы частично минимизировать рост переплаты по ипотеке из-за выросших ставок», – цитируют «Известия» представителей компании «Этажи».

Сейчас самые большие скидки предлагаю в Самаре – более 9%. Чуть меньше – в Краснодаре. На третьем месте Казань – 7,2%. В пятерку также вошли Санкт-Петербург и Москва.

А вот в Челябинске дисконт составляет всего 0,1%, и это самый низкий показатель в стране.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube