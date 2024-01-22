В МЧС назвали возможную причину большого пожара на рынке в центре Челябинска

Пожарные назвали предварительную причину возгорания на рынке «Восточный город» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на месте резонансного пожара на рынке «Восточный город» отработали специалисты Испытательной пожарной лаборатории и органов дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Челябинску.

«По результатам обследования места ЧП будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства и причину происшествия. По предварительным данным возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», – рассказали представители экстренного ведомства.

Напомним, масштабный пожар в расположенных в самом центре Челябинска торговых рядах произошел во второй половине дня в пятницу, 19 января. Площадь горения составила 1 тысячу 200 квадратных метров.

Пожар тушили около 5 часов: локализовать огонь удалось только к 20:42, а полностью потушить – к 22:00. Огненное зарево и столб черного дыма видели из разных районов мегаполиса, а жители окрестных домов жаловались на сильный запах горелого пластика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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