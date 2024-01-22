В Ленинском районе Челябинска три дня будут отключать водоснабжение

Жителей Ленинского района предупредили о частичном отключении водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по переврезке на новые участки водоводов будет произведено отключение потребителей в микрорайоне «Порт». Из-за большого объема работ отключение водоснабжения пройдет в три этапа: 23, 26 и 30 января с 9 до 20 часов.
Перечень потребителей, попадающих под отключение:
ул. Пограничная, 19, 19а (д/с №463), 21 (школа № 99), 23, 23а (д/с № 474), 24а, 25, 26, 26а, 30, 30а, 32, 32а, 34;
ул. Харлова, 9, 9а, 11, 13, 1За (д/с №460), 15;
ул. Шота Руставели, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а;
ул. Тухачевского, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 13б, 16, 17, 19.
Для социальных учреждений будет организован подвоз воды автоцистерной. Для всех потребителей в бесплатный режим переведут водоматы питьевой воды, их адреса будут указаны на сайте МУП «ПОВВ».
Телефон информационно-справочной службы 214-00-14 (круглосуточно).
Челябинск, Виктор Елисеев
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