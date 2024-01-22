В Челябинске отменили один из трамвайных маршрутов

Трамвай 9-го маршрута временно отменен в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», на время ремонта пути участка от остановки «Оздоровительный центр» до остановки «Коксохим» с 22 января обслуживание трамвайного маршрута №9 приостановлено.

На время действия ограничений организовано челночное движение трамвайных вагонов 19К от улицы Монтажников до Оздоровительнго центра.

Трамвай №19 «Улица Чичерина – ЭСПЦ-6» направлен по измененному маршруту «Чичерина – Копровый цех».

Челябинск, Виктор Елисеев

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