«Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Сибирь»

Челябинский «Трактор» дома обыграл «Сибирь» из Новосибирской области – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды начали матч не торопясь.

В первом периоде хоккеисты создали немного острых моментов. Однако к концу игрового отрезка хозяева разыгрались. И на последней минуте периода сначала Семен Дер-Аргучинцев распечатал ворота «Сибири» – 1:0. А 15 секунд спустя Антон Бурдасов удвоил преимущество челябинцев – 2:0.

Сибиряки не остались в долгу, и уже на второй минуте второй двадцатиминутки Георгий Белоусов сократил отставание до минимума – 1:2.

После этого началось затяжное и упорное противостояние команд, до середины третьего периода продолжавшееся без заброшенных шайб. Пока, наконец, в самом начале 51-й минуты встречи Виталий Кравцов не поставил точку – 3:1, «Трактор» одерживает вторую победу подряд в домашней серии.

Это позволяет челябинцам подняться на пятое место Восточной конференции КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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