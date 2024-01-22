В поселке под Челябинском неизвестные избили бойца СВО

Неизвестные толпой набросились на копейчанина, вернувшегося из зоны специальной военной операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером понедельника, 22 января, в поселке Потанино на территории Копейска.

По словам очевидцев, несколько неизвестных напали на местного жителя, недавно вернувшегося с СВО. После этого на место прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и полиция. По некоторым данным, Росгвардия оцепила территорию. Народу собралось достаточно много.

По словам местных жителей, причиной конфликта могли послужить мошеннические действия неизвестных. Как рассказали очевидцы, некие горожане «переодевались в военную форму и попрошайничали, представляясь бойцами ЧВК «Вагнер», – пишут авторы паблика «Подслушано Копейск». – В итоге встретили настоящего ветерана СВО».

Между бойцом и неизвестными вспыхнула перепалка, но силы оказались неравны. Через какое-то время к месту инцидента прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и силовики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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