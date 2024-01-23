23 января ожидаются следующие события – Челябинск

23.01.2024, вторник
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10:00 Челябинск – Открытие филиала детской городской поликлиники №6 после капитального ремонта (Копейское шоссе, 11)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Гостеприимство: перезагрузка», посвященная пятому Уральскому форуму рестораторов и отельеров Welcome Forum 2024 (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Челябинской области в 2023 году» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции, 4)
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11:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс «Кофейное панно» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс руководителя клубного формирования Мастерская народной куклы «Лада» Марины Турик «Традиционная славянская кукла-мотанка Вепсская Берегиня» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Перепиши Гоголя» к Дню ручного письма (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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16:00 Челябинск – Арт-мастерская «Мечты»: мастер-класс ко Дню почерка (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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19:00 Челябинск – Открытие групповой выставки под предводительством Льва Гутовского «МУЗЫКА НА ЗАДВОРКАХ ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЧЕЛЯБИНСКА 1980-е – 1990-е» (галерея современного искусства Larisa Depershmidt art gallery, ул.Тимирязева, 26)
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