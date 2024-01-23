23 января ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Открытие групповой выставки под предводительством Льва Гутовского «МУЗЫКА НА ЗАДВОРКАХ ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЧЕЛЯБИНСКА 1980-е – 1990-е» (галерея современного искусства Larisa Depershmidt art gallery, ул.Тимирязева, 26)