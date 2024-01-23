Восьмилетний школьник утонул в южноуральской реке

В уральской деревне утонул ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, тревожное сообщение пришло в сегодня, 23 января, ночью из деревни Череповка, входящей в состав Южноуральского городского округа.

Восьмилетний мальчик днем ушел гулять и не вернулся. Были организованы оперативно-следственные мероприятия и поисковые работы. В 4 метрах от берега реки Увелька в воде обнаружено тело ребенка, извлечено специалистами 33-й пожарно-спасательной части и передано сотрудникам полиции.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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