Дело о гибели студента под автобусом в центре Челябинска направили в суд

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего смертельный наезд на пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия, унесшая жизнь 19-летнего студента одного из вузов областного центра, произошла вечером 15 ноября прошлого года недалеко от остановки «Парк Гагарина», рядом с корпусом ЮУрГУ. Автобус при повороте сбил молодого человека, начавшего переходить дорогу, когда машина уже поворачивала. От удара о корпус автомобиля парень упал и соскользнул под колеса махины. От полученных повреждений молодой человек скончался.

В ходе расследования уголовного дела на имущество организации, где работает водитель – ООО «Третий Автобусный Парк» – три автобуса НЕФАЗ общей стоимостью 9 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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