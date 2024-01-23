Южноуралец завоевал Кубок России по боксу

Эдмонд Худоян – победитель Кубка России по боксу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в минувшие выходные в Самаре завершились состязания на кубок страны по боксу среди мужчин.
Участники боролись за золотые медали и право представлять Россию в составе сборной.
В число лучших боксеров России в весовой категории 48 килограммов вошел южноуралец Эдмонд Худоян. Спортсмен из Златоуста успешно провел в ринге три боя и завоевал главный трофей.
Всего Челябинскую область на Кубке России 2024 года представляли четверо участников.
Челябинск, Виктор Елисеев
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