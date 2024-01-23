ГИБДД открыла охоту на нарушителей с помощью дронов

Южноуральской Госавтоинспекции помогают ловить нарушителей беспилотники и роботы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, региональное управление Госавтоинспекции совместно с отделом применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов областного полицейского главка проводят мероприятие по выявлению в транспортном потоке водителей, совершающих выезд на встречную полосу на участке, где обгон запрещен.

«Применение новых технологий направлено на сокращение количества ДТП со смертельным исходом по причине выезда на встречную полосу», – отметили в пресс-службе ведомства.

Подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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