В новом году южноуральцы ринулись за онлайн-покупками

Популярность онлайн-магазинов в Челябинской области выросла на 70% с начала января.

Жители Челябинской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на четверть превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года южноуральцы не планируют экономить: интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Жители региона интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в 4,3 раза.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у KazanExpress, трафик на него в январе вырос на 88%. Интерес южноуральцев к Wildberries повысился на 54%, к Ozon – на 36%. Жители Челябинской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос почти в 2 раза.

«Закономерно, что холодной зимой южноуральцы отдают предпочтение онлайн-магазинам, выбирая все необходимое из огромного ассортимента маркетплейсов с помощью смартфона. Мы обеспечили жителей региона высокоскоростным мобильным интернетом, позволяющим быстро найти и оплатить покупку с телефона или планшета. Онлайн-шопинг проходит с максимальным комфортом, ведь в течение года мы модернизировали несколько сотен базовых станций в Челябинске и области, что гарантировало высокие скорости мобильного интернета», – рассказал технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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