Абзаково приняло участников первого тура Кубка России по горнолыжному спорту глухих

В горнолыжном комплексе «Абзаково» прошел I этап Кубка России по горнолыжному спорту глухих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», спортсмены сражались в четырех дисциплинах: супер-комбинация, супер-гигант, слалом-гигант и слалом.

В соревнованиях приняли участие 60 лыжников из пяти регионов страны: республики Башкортостан, Камчатского края, Тамбовской и Московской областей и города Москвы.

Четырехкратными победителями этого первого этапа Кубка России по горнолыжному спорту стали Елена Яковишина (Камчатский край) и Зульфир Зайнуллин (Башкортостан) в женском и мужском зачетах соответственно.

«Кубок России – очень значимые соревнования для спорта глухих, – отметил старший тренер сборной России по спорту глухих Олег Иванов. – Ранее на взрослом уровне проводился только чемпионат России. У спортсменов высокого класса не было соревновательной практики. Кубок России позволяет устранить проблему отсутствия соревновательной практики для спортсменов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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