У двухлетнего челябинца в ухе нашли таракана

В челябинской больнице из уха маленького пациента достали таракана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе детской городской клинической больницы №8, двухлетний южноуралец заболел несколько недель назад – он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал.

Родители заметили, что малыш стал вести себя странно и обратились в поликлинику. После осмотра ребенка положили в больницу для исключения опасных диагнозов.

Уже в отделении, во время осмотра врача-лора, в левом ухе ребенка обнаружили посторонние объекты. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана.

Выяснилось, что насекомое попало в ухо мальчика за несколько дней до осмотра. К счастью, обошлось без печальных последствий.

На данный момент ребенок восстановился и полностью здоров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube