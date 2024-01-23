У двухлетнего челябинца в ухе нашли таракана

В челябинской больнице из уха маленького пациента достали таракана.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе детской городской клинической больницы №8, двухлетний южноуралец заболел несколько недель назад – он стал беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал.
Родители заметили, что малыш стал вести себя странно и обратились в поликлинику. После осмотра ребенка положили в больницу для исключения опасных диагнозов.
Уже в отделении, во время осмотра врача-лора, в левом ухе ребенка обнаружили посторонние объекты. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана.
Выяснилось, что насекомое попало в ухо мальчика за несколько дней до осмотра. К счастью, обошлось без печальных последствий.
На данный момент ребенок восстановился и полностью здоров.
Челябинск, Виктор Елисеев
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