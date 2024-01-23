Поджигатель Ашинского военкомата отправится в колонию

Приговор студенту, бросившему «коктейль Молотова» в здание военкомата в Аше, вступил в силу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал 17-летнего студента из Аши виновным в подготовке к террористическому акту.
Напомним, инцидент произошел 4 июня прошлого года. Молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, расположенного на улице Советской в Аше. С места происшествия ашинец, учащийся одного из колледжей Уфы, скрылся, но его быстро задержали оперативники ФСБ и полицейские. Во время допроса он заявил, что действовал, руководствуясь идейными соображениями.
По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, за покушение на террористический акт жителя Челябинской области приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Решение суда вступило в силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»