Поджигатель Ашинского военкомата отправится в колонию

Приговор студенту, бросившему «коктейль Молотова» в здание военкомата в Аше, вступил в силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал 17-летнего студента из Аши виновным в подготовке к террористическому акту.

Напомним, инцидент произошел 4 июня прошлого года. Молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, расположенного на улице Советской в Аше. С места происшествия ашинец, учащийся одного из колледжей Уфы, скрылся, но его быстро задержали оперативники ФСБ и полицейские. Во время допроса он заявил, что действовал, руководствуясь идейными соображениями.

По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, за покушение на террористический акт жителя Челябинской области приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Решение суда вступило в силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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