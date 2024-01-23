На Южном Урале заболеваемость ОРВИ превысила среднемноголетний уровень на 20%

В Челябинской области продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за третью неделю 2024 года (с 15 января по 21 января) в регионе зарегистрировано 95,04 случая ОРВИ и гриппом на 10 тысяч населения.

После значительного роста заболеваемости в первую рабочую неделю (на 85%) отмечается незначительное снижение – на 4,4%. Среди взрослого населения количество новых случаев ОРВИ сократилось на 13,1%. Среди детей 3-6 лет уровень заболеваемости снизился на 6,4%, детей до 3-х лет – на 15,7%. Среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%. Заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%.

По данным мониторинговых исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в структуре ОРВИ со снижением преобладают вирусы гриппа, в том числе А, H3N2 («гонконгский»)), а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, РС-инфекции, метапневмовирусной инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2.

Напомним, 7 декабря главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20% и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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