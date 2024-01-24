24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2024, среда
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12:00 Челябинск – Урок памяти «Страницы блокадного Ленинграда» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Облачко на ниточке» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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15:00 Челябинск – Час доброго общения «Да здравствует вежливость и доброта» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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16:00 Челябинск – Вечер музыки «Слышу голос из прекрасного далека» к 90-летию композитора Евгения Крылатова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Экскурс в историю «Челябинская область: прошлое и настоящее» к 90-летию со дня образования Челябинской области (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Встреча из цикла «Книги, которые изменили мир»: Эрих Фромм «Иметь или быть?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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