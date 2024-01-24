В Челябинске больше сотни домов остались без водоснабжения

Из-за крупной коммунальной аварии без водоснабжения остались жители Ленинского района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вечером вторника, 23 января, в Ленинском районе при проведении строительных работ подрядчиком МРСК Урала – ООО ПКП «Финстройинвест» – поврежден водовод D-500 мм.

Координацию аварийно-восстановительных работ на месте со вчерашнего вечера осуществляет начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов.

Изначально под отключение водоснабжения попадало 114 жилых домов, зданий и соцобъектов, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Значительную часть зданий удалось переключить на резервные сети.

В настоящее время без воды остаются 11 жилых домов и административных зданий по адресам: Кронштадская, 13, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 26; Энергетиков, 3, 3а, 5. Организован подвоз воды, все водоматы переведены в бесплатный режим.

Ситуация находится на контроле главы Челябинска Натальи Котовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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