В Челябинске больше сотни домов остались без водоснабжения

Из-за крупной коммунальной аварии без водоснабжения остались жители Ленинского района Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, вечером вторника, 23 января, в Ленинском районе при проведении строительных работ подрядчиком МРСК Урала – ООО ПКП «Финстройинвест» – поврежден водовод D-500 мм.
Координацию аварийно-восстановительных работ на месте со вчерашнего вечера осуществляет начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов.
Изначально под отключение водоснабжения попадало 114 жилых домов, зданий и соцобъектов, в том числе 90 домов частного сектора, а также две котельные. Значительную часть зданий удалось переключить на резервные сети.
В настоящее время без воды остаются 11 жилых домов и административных зданий по адресам: Кронштадская, 13, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 26; Энергетиков, 3, 3а, 5. Организован подвоз воды, все водоматы переведены в бесплатный режим.
Ситуация находится на контроле главы Челябинска Натальи Котовой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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