В Челябинской области полыхает мебельная фабрика

Масштабный пожар тушат в Увельском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло утром сегодня, 24 января, в двух километрах от поселка Батуринский Увельского района.

Загорелась кровля мебельной фабрики. Огонь охватил 3 тысячи 600 квадратных метров.

Пожару была присвоена категория повышенной сложности. В тушении задействовали более 60 специалистов и 18 единиц техники.

В 10:31 местного времени объявлено о ликвидации открытого горения. Пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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