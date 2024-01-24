В Челябинске закрыли каток ради Дня студентов «не для всех»

Каток в парке Терешковой закроют на два дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сеансы массового катания на катке в парке имени ВалентиныТерешковой 24 и 25 января отменены.

Такое решение принято в связи с подготовкой и проведением городского мероприятия «День студента».

Сам праздник состоится 25 января непосредственно на катке. Однако примут в нем участие далеко не все челябинские студенты.

Праздничная досуговая и игровая программа рассчитана на 240 человек. Пускать их будут по пригласительным билетам.

«В мероприятии примут участие команды профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, Молодежной палаты города Челябинска при Челябинской городской Думе и Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Между тем, в Челябинске проходят обучение более 20 тысяч студентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube