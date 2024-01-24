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Среда, 24 января 2024, 10:51 мск

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В Ленинском районе Челябинска до конца недели ограничат движение

Движение на перекрестке улиц Дзержинского и Лизы Чайкиной ограничат в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения в схему автомобильного движения города внесены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

До 28 января ограничено движение транспорта по улице Дзержинского в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной (по направлению к улице Машиностроителей).

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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