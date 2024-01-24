В Челябинске жители дома боятся утонуть вместе с домом

Челябинцы откачали потоп вручную, чтобы спасти старый дом от разрушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома на улице «Челябинского рабочего» в Ленинском районе областного центра опасаются, что их дом рухнет, ведь в нем то топит квартиры горячей водой, то подмывает фундамент холодной.

«Все из-за аварий на старых сетях. Несколько дней люди сами откачивали воду из жилых помещений. Управляющая компания на жалобы не реагировала», – рассказали общественники.

После приезда активистов некоторые работы провели и хотя бы устранили течь в подполье, угрожавшую жилым помещениям. Но угроза все равно остается: холодная вода так и течет под дом, отмечают общественники. Здание 1937 года постройки зарастает плесенью и грибком.

Активисты обратились в прокуратуру, чтобы у управляющей компании появилась мотивация выяснить, наконец, из-за чего дом топит, и провести ремонтные работы. Кроме того, пора решать судьбу старого дома – его жильцы давно нуждаются в переселении, уверены общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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