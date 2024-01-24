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Среда, 24 января 2024, 13:54 мск

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Ученые поймали детенышей китов на воровстве чужого молока

Австралийские исследователи зафиксировали случаи воровства чужого молока телятами китов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это наблюдение ученые из Орхусского и Западно-Австралийского университетов сделали в ходе изучения особенностей вскармливания южных гладких китов (Eubalaena australis), проанализировав материалы воздушной фото- и видеосъемки, проходившей с дронов.

Сами съемки проводились с середины августа по середину сентября 2021 года, когда на мелководье в районе Энкаунтер-Бэй, где находились три матери со своими детенышами. «Когда приходит время рожать, самки южных гладких китов мигрируют на мелководье, где их отпрыскам не будут угрожать косатки и другие хищники, – пишет издание Naked Science. – В это путешествие готовящиеся стать матерями животные отправляются либо в одиночку, либо в компании других особей на последних месяцах беременности».

Во время наблюдений ученые стали свидетелями 22 взаимодействий между парами. В семи случаях телятам удалось успешно «атаковать» чужую мать, чтобы покормиться. При этом, как отметили исследователи, самый крупный детеныш старался покормиться от всех самок, с которыми встречался. Но удалось ему это сделать лишь в половине из 15 попыток. Интересно, что мать «главного разбойника» тоже была самой крупной.

Впрочем, иногда киты позволяли чужому детенышу сосать молоко, если их родной отпрыск находился в непосредственной близости.

Следует отметить, что ранее склонности телят китов к воровству молока не замечалось. Ученые считали, что оно характерно только для наземных млекопитающих и ластоногих.

Кстати, исследователи считают воровство молока телятами южных гладких китов не слишком оптимальной стратегией для популяции. «Оно выгодно одному детенышу и его матери, тогда как все жертвы и их дети остаются в проигрыше», – отмечают авторы издания.

Дело в том, что самки во время вскармливания новорожденных практически не питаются – на мелководье слишком мало еды для взрослого кита. Так что выработка молока идет за счет накопленных ранее запасов организма. И его воровство наносит прямой вред родному детенышу самки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2024, РИА «Новый День»

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