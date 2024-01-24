На Южном Урале уборщицы стянула цепочку за миллион рублей

В Чебаркуле полицейские задержали работницу клининговой службы за кражу эксклюзивной цепочки стоимостью свыше 1 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о пропаже украшения массой около 150 грамм, состоящей из прямоугольных звеньев из золота 750 пробы с 24 бриллиантами каждый, сообщил 51-летний житель Чебаркуля. Он рассказал, что обнаружил пропажу после ухода работницы клининговой службы.

Первоначально 41-летняя уборщица категорически отрицала свою причастность к краже. Не было и доказательств ее вины. Однако вскоре женщину задержали за кражу кошелька, и в ходе работы по этому происшествию сотрудники уголовного розыска сотрудники полиции изъяли у нее ювелирное украшение. Тогда женщина призналась, что хотела подарить цепочку своему возлюбленному.

Челябинск, Виктор Елисеев

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