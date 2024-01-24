В Челябинске суд увеличил сумму компенсации пенсионерке, сбитой пьяным водителем на тротуаре

Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу пожилой челябинки, пострадавшей в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд рассмотрел представление прокурора Металлургического района Челябинска о несогласии с решением районной судебной инстанции по иску местной жительницы о взыскании морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла 17 октября 2022 года у дома №5 по улице Сталеваров. Пьяный водитель выехал на тротуар и сбил 83-летнюю пенсионерку. В результате женщина получила перелом обеих костей предплечья со смещением, что отнесено к средней тяжести вреда здоровью.

В сентябре прошлого года Металлургический районный суд Челябинска взыскал с виновника ДТП компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.

Прокурор обжаловал решение суда, настаивая на увеличении размера выплаты.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда увеличила сумму компенсации морального вреда до 300 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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