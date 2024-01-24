Челябинского депутата-единоросса отправили под арест за вождение без прав

В Челябинской области депутата районного совета областного центра поймали без водительских прав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арестом закончилась поездка на автомобиле для 54-летней Гульнары Ханнановой, депутата Ленинского районного совета Челябинска от партии «Единая Россия».

В конце второй декады января парламентария остановил наряд ГАИ для проверки документов. Однако водительское удостоверение челябинка предъявить инспектору не смогла.

И неудивительно. Ведь в августе прошлого года депутата уже задерживали в Кыштыме за нетрезвое вождение (она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения). В ноябре, рассмотрев материалы дела, суд постановил оштрафовать ее и лишил водительских прав на полтора года.

Теперь за управление автомобилем без документов парламентария отправили под арест на 12 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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