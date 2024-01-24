В южноуральской трассе остановили маршрутку с пьяным водителем

В Челябинской области нетрезвый водитель вез дюжину пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, автобус сотрудники ведомства остановили сегодня, 24 января, на территории Красноармейского района.

Маршрутку остановили на 15 километре автомобильной дороги «Восточный обход Челябинска». Во время проверки документов у 59-летнего водителя обнаружили признаки опьянения. Экспертиза показала, что содержание паров этанола в выдыхаемом им воздухе оценили в 0,192 миллиграммов на литр. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Автобус следовал по маршруту «Березово-Ханжино». В его салоне было 12 пассажиров. В отношении юридического лица, которому принадлежит автобус, будут приняты меры административного воздействия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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