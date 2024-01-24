«Металлург» не смог на выезде одолеть «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» уступил в гостях «Адмиралу» из Владивостока – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы резво начали встречу, и уже в первом периоде создали достаточно острых моментов. Но реализации не хватало, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Достаточно тяжелым оказался для южноуральцев и второй игровой отрезок. И все-таки на 36-й минуте матча Егор Яковлев открывает счет, выводя «Магнитку» вперед – 1:0. В итоге период заканчивается при минимальном преимуществе магнитогорского клуба.

Но уже через две с половиной минуты после начала третьей двадцатиминутки Либор Шулак сравнивает счет. А на 58-й минуте Джованни Фьоре выводит хозяев вперед. И «металлурги» уже ничего не могут противопоставить дальневосточному клубу. Итог – 2:1 в пользу «Адмирала».

Челябинск, Виктор Елисеев

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