«Металлург» не смог на выезде одолеть «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» уступил в гостях «Адмиралу» из Владивостока – 1:2.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы резво начали встречу, и уже в первом периоде создали достаточно острых моментов. Но реализации не хватало, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.
Достаточно тяжелым оказался для южноуральцев и второй игровой отрезок. И все-таки на 36-й минуте матча Егор Яковлев открывает счет, выводя «Магнитку» вперед – 1:0. В итоге период заканчивается при минимальном преимуществе магнитогорского клуба.
Но уже через две с половиной минуты после начала третьей двадцатиминутки Либор Шулак сравнивает счет. А на 58-й минуте Джованни Фьоре выводит хозяев вперед. И «металлурги» уже ничего не могут противопоставить дальневосточному клубу. Итог – 2:1 в пользу «Адмирала».
Челябинск, Виктор Елисеев
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