Суд обязал авиаперевозчика разработать понятную ценовую политику

Суд оставил в силе требования ФАС к авиакомпании S7 о необходимости разработать коммерческую политику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России, ранее ведомство выдало перевозчику соответствующее предупреждение.

«Служба установила – АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости, – уточнили представители надзорного органа. – При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет».

Несмотря на динамическую систему ценообразования и выраженную сезонность пассажирских авиаперевозок, установление разных цен на авиабилеты в рамках одного тарифа на один и тот же рейс в одинаковые дату и время вылета должно быть экономически обосновано, настаивают антимонопольщики.

«У авиакомпании отсутствует коммерческая политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования. При этом на большинстве выполняемых маршрутов она занимает доминирующее положение. Доказательств обоснованности установления разной стоимости авиабилетов компания ведомству не представила», – отметили в ФАС.

Ведомство выдало компании предупреждение о необходимости разработать и направить на согласование в ФАС коммерческую (ценовую) политику. «Документ должен предусматривать в том числе расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него», – подчеркнули в ведомстве.

Пока же, по мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением.

Арбитражный суд города Москвы поддержал законность предупреждения ведомства.

ФАС России продолжит анализ наличия и содержания ценовых политик авиакомпаний. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба будет применять меры реагирования, заявили в ФАС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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