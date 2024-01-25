25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Информационный час «Татьянин день» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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10:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная организации условий для тренировок юных боксеров в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участниками гуманитарной миссии Челябинской епархии на Донбасс (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 607)
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11:30 Челябинск – День детских изобретений (клуб «Шершни», микр-н Шершни, ул. Центральная, 3а)
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12:00 Челябинск – Традиционное празднование Татьяниного дня (Дня студента) (площадь перед гл. корпусом ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
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14:00 Челябинск – Открытое занятие Всероссийского образовательного проекта для школьников «Урок цифры» по теме «Кибербезопасность будущего» от «Лаборатории Касперского» (Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, ул. Ворошилова, 2)
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14:00 Челябинск – Патриотический час «Выжил, выстоял, не сдался Ленинград!» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Урок памяти «Страницы блокадного Ленинграда (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча «Татьянин день» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Встреча «Графология» из цикла «Необычная наука» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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19:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный 90-летию Челябинской области (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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21:30 Челябинск – Областной студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь» (региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту им. Л.П. Скобликовой, ул. Труда, 187а)
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