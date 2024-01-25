Целый район Магнитогорска остался без тепла

В Магнитогорске на тепловых сетях произошла крупная авария.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, повреждение на участке теплотрассы, в результате которого без тепла остались жители Правобережного района города, произошло вечером среды, 24 января.

Сегодня, 25 января, около 4:00 специалисты МП треста «Теплофикация» сообщили, что повреждение на тепловых сетях локализовано, а тепло постепенно возвращается в дома и социальные объекты.

К утру отопление подали в ряд домов 124 микрорайона, 95 и 96 квартале. «Прямо сейчас ведутся работы над подачей тепла в ряд социальных объектов: детские сады №№ 22, 135 и 121, МОУ СОШ №8 и ГАУЗ «Городская больница №3», – заявляли утром в мэрии. – Для восстановления температурного режима в МКД и учреждениях необходимо время. Жителей просят с понимаем отнестись к сложившей ситуации и проявить терпение. Работы продолжаются».

В связи с аварией на теплотрассе сегодня в школах №№ 12, 25, 33, 61, 63, 65, 66, магнитогорском лицее №1, а также интернате №4 занятия для первой смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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