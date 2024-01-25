Южноуральцы увидят ММК глазами художника

В Магнитке откроется выставка живописи и графики «ММК глазами художника».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», выставка, приуроченная ко дню рождения ММК, откроется 1 февраля 2024 года в Магнитогорской картинной галерее.

На ней будут представлены результаты уникального творческого проекта, в рамках которого в июле прошлого года на промышленной площадке ММК на пленэре побывали художники, запечатлевшие процесс производства металлопродукции.

Инициатором проекта выступило Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», обратившееся к руководству кафедры архитектуры и изобразительного искусства МГТУ им. Г.И. Носова, а также в магнитогорское отделение Союза художников России с предложением провести пленэр на производстве.

Художники работали в трех локациях ММК – в доменном цехе, в четвертом и одиннадцатом листопрокатных цехах. Для многих из них написать картину о комбинате, находясь рядом с мощнейшими металлургическими агрегатами, – давняя мечта, воплотившаяся в реальность.

Участники проекта признались, что каждый нашел на градообразующем предприятии свой источник вдохновения. В экспозиции выставки «ММК глазами художника» представлены работы тридцати магнитогорских авторов, среди них и профессионалы – члены Союза художников, и начинающие самодеятельные художники.

Традиция принимать на своей площадке ведущих мастеров изобразительного искусства насчитывает на ММК много десятков лет. Еще в момент строительства комбината сюда приезжали живописцы и графики со всей страны. Уже в 1931 году в Магнитогорске был открыт филиал общества художников-самоучек. В 1936 году здесь был создан филиал Союза советских художников, а еще через два года – изостудия при Дворце культуры металлургов, которой на протяжении двадцати лет руководил выпускник Высших художественно-технических мастерских Георгий Соловьев. Он стал настоящим летописцем Магнитки. Его кисти принадлежит более 600 полотен, запечатлевших ключевые этапы строительства города и комбината. «Первая топка», «Первый поезд», «Первая сталь», «Первый чугун» – названия отражают будни великой стройки.

В изобразительной истории Магнитки оставили след многие замечательные живописцы – Георгий Соловьев, Михаил Любельский, Николай Рябов, Федор Разин, Вениамин Захаров. С полотнами этих и других художников можно ознакомиться в индустриальной галерее компании на официальном сайте ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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