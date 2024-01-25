За три дня полиция Южного Урала выявила больше 300 нарушений в сфере миграции

Четыре десятка иностранцев выдворят из страны по итогам трех днем операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках операции «Нелегальный мигрант» полицейские региона провели рейд в Сосновском районе.

Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на территории поселка Красное Поле. Проверке подверглись кондитерский цех и рынок. В итоге пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции, в отношении одного иностранца суд принял решение о принудительном удалении из страны.

Представитель военного комиссариата вручил повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.

Только за три дня мероприятия сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 323 нарушителя миграционного законодательства.

В отношении 39 иностранных граждан судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, из них 32 – в принудительном порядке.

Задокументировано 49 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 20 уголовных дел. Закрыт въезд в страну 42 иностранным гражданам.

Проверочные мероприятия будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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