За три дня полиция Южного Урала выявила больше 300 нарушений в сфере миграции

Четыре десятка иностранцев выдворят из страны по итогам трех днем операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках операции «Нелегальный мигрант» полицейские региона провели рейд в Сосновском районе.
Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на территории поселка Красное Поле. Проверке подверглись кондитерский цех и рынок. В итоге пресечено шесть административных правонарушений в сфере миграции, в отношении одного иностранца суд принял решение о принудительном удалении из страны.
Представитель военного комиссариата вручил повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.
Только за три дня мероприятия сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 323 нарушителя миграционного законодательства.
В отношении 39 иностранных граждан судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны, из них 32 – в принудительном порядке.
Задокументировано 49 преступлений в сфере миграции. Возбуждено 20 уголовных дел. Закрыт въезд в страну 42 иностранным гражданам.
Проверочные мероприятия будут продолжены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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