Вода затопила подходы к образовательному центру в Челябинске

Из-за коммунальной аварии вода вылилась на дорогу у челябинской школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП произошло сегодня, 25 января, утром в микрорайоне Парковый. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, из-за аварии на сетях водоснабжения вода вышла на поверхность, затопив перекресток в районе образовательного центра №5. Ученикам пришлось идти на занятия по лужам.

На учебный процесс в самой школе авария не повлияла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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