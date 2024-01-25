Вода затопила подходы к образовательному центру в Челябинске

Из-за коммунальной аварии вода вылилась на дорогу у челябинской школы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП произошло сегодня, 25 января, утром в микрорайоне Парковый. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.
По словам очевидцев, из-за аварии на сетях водоснабжения вода вышла на поверхность, затопив перекресток в районе образовательного центра №5. Ученикам пришлось идти на занятия по лужам.
На учебный процесс в самой школе авария не повлияла.
Челябинск, Виктор Елисеев
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