Южноуралец порезал шины авто экс-супруги и ее ухажера старинным ножом

Троицкие полицейские задержали подозреваемого в повреждении автомобильных шин антикварным ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержанным оказался орудовавший 200-летним ножом житель Троицка.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Злоумышленник проколол семь покрышек у Geely и Lada Granta. Ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей.

В ходе первоначальных розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия и установили, что произошло все вечером. Дознаватели тщательно проработали предполагаемый маршрут передвижения злоумышленника и возможный адрес его местонахождения.

Вскоре удалось установить личность подозреваемого. Им оказался бывший муж автовладелицы, ранее судимый 48-летний местный житель. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой он не смог простить женщину и ее нынешнего мужчину. Желая отомстить, он взял дома нож, подаренный ему знакомым, и порезал колеса припаркованных машин.

«В ходе обследования места происшествия у подозреваемого был изъят нож. Проведенная экспертиза показала, что изъятый нож является холодным оружием, предположительно изготовленным в XVIII веке самодельным способом», – рассказали в силовом ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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