В Челябинской области муниципальное предприятие отказалось оформлять несчастный случай на производстве

Суд обязал муниципальное предприятие в Кунашакском районе выплатить компенсацию работнику, сломавшему ногу на работе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Кунашакского района обратилось по итогам проверки, проведенной по обращению работника МУП «Балык», получившего травму на производстве.

Выяснилось, что при выполнении аварийно-восстановительных работ в поселке Лесной мужчина спустился в яму для оценки места порыва системы водоснабжения, где на него обвалился грунт. В результате ЧП южноуралец сломал лодыжку. Но на предприятии не стали оформлять несчастный случай. И выплат, причитающихся в связи с получением травмы, работник так и не получил.

Прокурор обратился в суд с требованиями признать травму несчастным случаем на производстве, обязать МУП «Балык» оформить это соответствующим образом и взыскать в пользу сотрудника компенсацию морального вреда.

Кунашакским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу работника взыскано 130 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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