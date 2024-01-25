Власти Магнитогорска обещают пустить отопление во все дома Правобережного района до конца дня

В мэрии Магнитогорска рассказали подробности аварии на тепловых сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, отопление постепенно возвращается в квартиры жителей Правобережного района Челябинска. Но много зависит от управляющих компаний. Об этом заявил директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов.

По словам коммунальщика, вчера, 24 января, в 17:15 в районе цирка и Центральной городской ярмарки произошло повреждение магистральной теплотрассы диаметром 700 миллиметров. В результате без тепла остались жители Правобережного района.

Как рассказал директор МП трест «Теплофикация», в течение 3 часов данный участок был отключен от основной магистрали. Однако из-за значительных повреждений из труб вышел весь теплоноситель.

«Локализировав поврежденный участок, специалисты начали заполнение системы по альтернативным теплотрассам по улице Грязнова и проспекту Ленина, чем мы занимаемся до сих пор. На данный момент теплоноситель дошел до улицы Советская. В первую очередь подключили социальные объекты, больницы, роддом. Также еще ночью переподключили порядка 150 домов, где благодаря оперативной работе УК удалось вернуть тепло. Сейчас мы выгоняем воздух из системы, подаем теплоноситель в дома, и у людей постепенно возвращается отопление», – отметил Вадим Агафонов.

Теперь основная работа ложится на управляющие компании, отмечают в мэрии. Специалистам необходимо выпустить воздух из труб и радиаторов. Перед рабочими стоит задача – пустить отопление во всех домах до конца дня.

По словам директора МП трест «Теплофикация», во время плановой летней проверки всех систем нареканий в работе участка теплотрассы не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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