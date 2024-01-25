75 южноуральцев погибли в 2023 году по вине южноуральцев

Больше 15 тысяч нетрезвых водителей поймали за год в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в 2023 году на территории Южного Урала зарегистрировано 259 ДТП по вине пьяных водителей.

В результате этих аварий 75 человек погибли и 282 получили травмы. За управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено к административной ответственности 15 тысяч 150 водителей, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 2 тысячи 355 человек.

«У водителя в состоянии опьянения нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакций. Требуется больше времени для оценки дорожной обстановки и выполнения необходимых действий. Употребление 100 граммов водки увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия в 2-3 раза, 200 граммов водки – в 15 раз», – предупреждают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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