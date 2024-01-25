Рост цен на продовольствие подстегнул инфляцию на Южном Урале в декабре

В Челябинской области инфляция составила 7,3%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделение Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, годовая инфляция в регионе за последний месяц 2023 года практически не изменилась и составила 7,31% в декабре после 7,29% в ноябре. Это выше показателя по Уральскому федеральному округу (6,36%), но ниже уровня инфляции по стране в целом (7,42%).

Более высокими, чем в ноябре, годовыми темпами дорожали продовольственные и непродовольственные товары. «Производители активно переносили в цены возросшие издержки в условиях повышенного спроса. При этом из-за эффекта высокой базы декабря 2022 года замедлился годовой рост цен на услуги», – отмечают представители регулятора.

Цены на продовольствие в декабре 2023 года были выше уровня предыдущего года на 7,81%, в ноябре – на 6,99%.

Рост издержек животноводов на индексацию заработных плат, закупку кормов, содержание и обслуживание импортного оборудования привел к тому, что яйца и мясопродукты в декабре в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в ноябре.

Кроме того, ускорению роста стоимости куриных яиц способствовало сокращение объема их выпуска, в том числе из-за проводимой реконструкции производственных мощностей на крупной птицефабрике в Челябинской области.

Цены на непродовольственные товары выросли по сравнению с декабрем 2022 года на 3,97%, в ноябре – на 3,48% (с ноябрю).

«Выросли издержки производителей на логистику, а также закупку импортных материалов и фурнитуры, подорожавших из-за накопленного эффекта от ослабления рубля в летние месяцы. Кроме того, в условиях нехватки кадров предприятия повышали заработные платы в целях удержания и привлечения работников. При этом потребительская активность оставалась высокой. В результате по сравнению с ноябрем в годовом сопоставлении одежда и белье дешевели менее заметно, а мебель дорожала быстрее», – комментируют в ЦБ.

Также в декабре ускорился годовой рост цен на новые отечественные автомобили. Высокий потребительский спрос позволял автопроизводителям переносить в цены возросшие затраты на импортные компоненты и их доставку. При этом влияние произошедшего ранее ослабления рубля постепенно ослабевает.

Цены на услуги в декабре по сравнению с предыдущим годом выросли на 10,90%, что ниже, чем в ноябре (12,70%).

В годовом сопоставлении меньшими, чем в ноябре, темпами росли цены на жилищно-коммунальные услуги. Такая динамика объясняется эффектом высокой базы: в декабре 2022 года коммунальные тарифы были проиндексированы, а в декабре 2023 года не пересматривались.

Увеличение количества доступных направлений и числа рейсов с прямыми вылетами из Челябинска привело к тому, что в декабре стоимость отдыха за рубежом в годовом выражении выросла меньше, чем месяцем ранее.

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в декабре составила 6,36%, что близко к уровню предыдущего месяца – 6,41%. Инфляция в округе осталась ниже, чем в целом по России (7,42%). С одной стороны, под влиянием высокого спроса и увеличения издержек производителей ускорился рост цен на непродовольственные и продовольственные товары. С другой стороны, из-за эффекта высокой базы декабря 2022 года замедлился годовой рост цен на услуги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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