В центре Челябинска стая бездомных собак напала на школьника

Стая псов терроризирует жителей двора в Калининском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из дворов, расположенных на улице Каслинской.

Стая собак окружила 12-летнего челябинца. Животные кидались и лаяли на ребенка. Спугнуло бездомных псов появление автомобиля. Увидев машину, животные убежали.

По словам жителей окрестных домов, большая стая собак (больше десяти особей) держит в напряжении всю округу не первую неделю. Добавляет проблем то, что одна из обитательниц дома взяла животных под свою опеку: пожилая женщина каждый день прикармливает их и даже оборудовала для них будку.

«Рано или поздно произойдет трагедия, – цитирует 74.ru мать школьника, на которого кинулась стая. – Я сегодня иду на прием к главе СК области. Надеюсь, он меня услышит и поможет. Так же мы написали обращения в мэрию, прокуратуру, комитет по делам образования. Потому что в отлов мы звонили неоднократно, и все без результата. У нас живет женщина, которая их опекает: построила конуру, положила подстилки. А когда приезжает отлов, она их прячет у себя дома, представляете. Это ужас, там больше 10 собак».

Как рассказала челябинка, на этой неделе, 24 января, прямо во дворе жители организовали сбор подписей под обращением с просьбой избавить их от опасного соседства. Но, когда собрались люди, пенсионерка спустила на них собак.

В администрации Калининского района после обращения журналистов пообещали направить в проблемный двор службу отлова бродячих животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube