В Челябинске задержали криминального авторитета, вернувшегося из ближнего зарубежья

Челябинские полицейские задержали непростого мигранта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» стражи порядка задержали в Ленинском районе Челябинска гражданина ближнего зарубежья, бывшего авторитетов среди преступников в местах лишения свободы.

Мужчину задержали на парковке у крупного торгового центра, буквально вытащив из автомобиля «Тойота». «При проверке документов мужчина предъявил паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение с признаками подделки», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе проверки установлено, что еще в августе 2023 года мигранта, отсидевшего девять лет за убийство, депортировали в страну гражданской принадлежности. Но почти сразу, в сентябре того же года, он незаконно прибыл в Россию.

Ленинский районный суд Челябинска постановил выдворить его из страны в принудительном порядке.

За незаконное пересечение государственной границы и подделку документов решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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