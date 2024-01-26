26 января ожидаются следующие события – Челябинск

26.01.2024, пятница
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10:00 – 18:00 Челябинск – Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам работы органов ЗАГС на Южном Урале в 2023 году и планам работы на 2024 год (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участниками гуманитарной миссии Челябинской епархии на Донбасс (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 607)
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11:00 Челябинск – Онлайн-соединение с Санкт-Петербургом и Донецком, посвященное 80-летию со Дня полного снятия блокады Ленинграда (Челябинский юридический колледж, пр. Победы, 290в)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Час памяти «80 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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14:00 Челябинск – Встреча с представителем Ассоциации юристов России Евгением Черепаниным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Библиоквест «По следам «Серебряного копытца» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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16:00 Челябинск – Заключительный концерт регионального этапа фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНИЯ» (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181, концертный зал МТС Live Холл)
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17:00 Челябинск – Танцевальную программу для горожан старшего поколения (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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17:00 Челябинск – Литературный час «Путешествие по сказкам дедушки П.П. Бажова» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Встреча «Встретимся в кино» (песни и романсы из кинофильмов) в клубе «Лира» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Концерт челябинского автора-исполнителя Александра Шульгина (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по цирковому искусству (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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19:00 Челябинск – Открытие выставки «Малахитовый срез» художника Ильи Фролова (галерея современного искусства Larisa Depershmidt art gallery, ул.Тимирязева, 26)
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20:30 Челябинск – Вечер танго в старинном особняке (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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