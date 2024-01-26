В Челябинской области ГАИ приостановила оказание госуслуг

В южноуральской Госавтоинспекции заявили о техническом сбое.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, технические сложности начались у ведомства утром пятницы, 26 января.
«В связи с техническим сбоем в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области временно приостановлено оказание государственных услуг!" – заявили представители ГАИ.
Над устранением сбоя уже работают специалисты, заверили в ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»