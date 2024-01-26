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Пятница, 26 января 2024, 10:12 мск

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В Челябинской области ГАИ приостановила оказание госуслуг

В южноуральской Госавтоинспекции заявили о техническом сбое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, технические сложности начались у ведомства утром пятницы, 26 января.

«В связи с техническим сбоем в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области временно приостановлено оказание государственных услуг!" – заявили представители ГАИ.

Над устранением сбоя уже работают специалисты, заверили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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