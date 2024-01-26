В Челябинске родился ребенок массой больше пяти килограммов

В роддоме клиники ЮУГМУ родился малыш-богатырь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, челябинка родила мальчика весом 5,2 килограмма и ростом 61 сантиметр. Родители назвали сына Матвей. В семье это первый ребенок.

По словам молодой мамы, к концу беременности вынашивать малыша было тяжело, появились отеки и повысилось артериальное давление.

На 39-й неделе беременности женщина поступила в роддом для обследования, лечения и выбора времени и способа родоразрешения. Мероприятия проводились в условиях палаты интенсивной терапии.

После стабилизации состояния было проведено кесарево сечение. В операционной работали акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, медицинские сестры, акушерка.

Операция прошла успешно. Малыш благополучно появился на свет 22 января.

На данный момент челябинка и ее ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Скоро они поедут домой.

Отметим, что абсолютный рекорд в Челябинске был установлен в 2018 года. Тогда в роддоме ГКБ №8 родилась девочка массой 5,9 килограмма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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